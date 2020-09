L'Università dei sapori trasloca a Fontivegge

Cambio sede per il centro internazionale di formazione, cultura dell'alimentazione e dell'ospitalità perugino

Cambio sede per Università dei Sapori, dove a breve riprenderanno le molte attività formative per ragazzi e adulti. Il centro internazionale di formazione, cultura dell’alimentazione e dell’ospitalità perugino riaprirà con una sede totalmente rinnovata nel cuore della zona di Fontivegge, al quinto e sesto piano del Civico 55.

Il trasferimento di Università dei Sapori, dalla vecchia sede di Montebello, si va a collocare in un più ampio progetto rendendo più fruibile e raggiungibile il centro di formazione che, nonostante il passato lockdown a causa del Covid-19, vuole guardare al futuro con fiducia e ottimismo inserendosi in un contesto territoriale frequentato e ben servito grazie alla presenza anche di altri istituti scolastici. Ma non solo. Il “trasloco” a Fontivegge va a inserirsi in un ottica di rilancio di un quartiere complicato del capoluogo umbro.

I nuovi uffici dell’Università dei Sapori di via Fontivegge 55 saranno regolarmente aperti al pubblico da lunedì 7 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle13. Per maggiori informazioni è comunque possibile contattare lo 075 5729935.