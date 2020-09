Covid, cinque atleti della nazionale di scherma in ritiro a Cascia positivi

03 settembre 2020 a

Cinque atleti della nazionale di scherma in ritiro a Cascia - squadra U20 di sciabola maschile - sono risultati positivi al Coronavirus. I cinque atleti sono totalmente asintomatici e seguiti dai servizi di sorveglianza sanitaria aziendale.

Sia a Cascia che a Norcia la Usl Umbria 2 è intervenuta tempestivamente con i dirigenti ed il personale del dipartimento di prevenzione e del servizio di igiene e sanità pubblica mantenendo i contatti sia con il medico militare che con il medico della squadra nazionale di scherma. Anche il Cor, la Regione Umbria ed il commissario ad acta per l'emergenza Covid-19 Antonio Onnis sono costantemente informati dai vertici aziendali, il commissario straordinario Massimo De Fino e il direttore sanitario Camillo Giammartino sull'evoluzione della situazione che al momento non desta preoccupazione e sulle misure attivate per il monitoraggio delle condizioni di salute dei soggetti risultati positivi al Covid-19 e per contenere la diffusione del contagio. Al momento gli atleti si trovano all'hotel Roccaporena di Cascia dove sono in isolamento.