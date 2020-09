Matteo Salvini esalta la Lega di Foligno per il protocollo d'intesa per la natalità

03 settembre 2020 a

Matteo Salvini esalta Foligno e lo fa con un tweet. "A Foligno (Perugia) l’assessore della Lega ha firmato il protocollo d’intesa per la natalità. Obiettivo: sostegno alle coppie che decideranno di avere un bambino, anche economicamente, oltre a incentivi e assistenza alla donna e alla famiglia. Questo è il buon governo della Lega" scrive sul suo profilo twitter il leader della Lega. Grazie al patto per la natalità firmato dall'assessore Agostino Cetorelli (Lega), il Comune erogherà anche un contributo economico e metterà a disposizione un fagotto per la vita ovvero donerà una valigetta di beni di prima necessità neonatale.