Coronavirus in Umbria, nove positivi in più e due nuovi ricoveri

Sono 9 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Umbria. Il dato è stato reso noto ieri dalla Regione con la pubblicazione giornaliera nel dashboard regionale. Sempre ieri si sono registrati cinque guariti Quindi il numero degli attualmente positivi in Umbria è di 307. Cresce anche il numero dei ricoverati che da dieci risale 12, di cui due in terapia intensiva. Scende il numero di tamponi effettuati, a fronte dei 2.500 di 48 ore fa, ieri ne sono stati fatti poco più di mille. Una ventina in più le persone entrate in isolamento rispetto alle ore precedenti. Terni è ancora il comune con più positivi e arriva a quota 55, seguito da Perugia che tocca i 46.