Perugia, anziano rapinato da una donna dopo un passaggio in auto

Gli hanno chiesto un passaggio e poi lo hanno derubato. La brutta disavventura è accaduta a un 63enne perugino. Arrivati a destinazione, una volta scesa dall’auto, la donna ha chiesto all'anziano un po’ di soldi per comprare delle sigarette. Ma, estratto il portafoglio, la richiedente, con un gesto repentino, ha tolto abilmente i soldi presenti all’interno, per poi scappare. L’uomo ha accusato immediatamente il 113 della Questura di Perugia dando la precisa descrizione della donna che da lì a poco è stata localizzata e identificata dalla Volante in servizio di controllo del territorio. La donna, una cittadina italiana di 43 anni, che presentava a proprio carico precedenti di polizia come furto aggravato e violenza privata, veniva localizzata nelle vicinanze della stazione Ferroviaria di Ponte San Giovanni dove riferiva immediatamente agli agenti che un uomo, pochi minuti prima del loro arrivo, l’aveva strattonata sottraendole e portandole via il proprio portafogli. Quanto dichiarato dalla donna veniva immediatamente smentito dagli agenti i quali riuscivano immediatamente a ritrovare, proprio dietro ai piedi della donna, il suo portafogli. Comunicato il tutto all’autorità giudiziaria, su disposizione la 43enne è stata denunciata per furto aggravato. .