Terni, insultano gli agenti che li invitano a mettere la mascherina: denunciati

Nei guai una coppia di ternani, che ha reagito in malo modo alle parole dei poliziotti. Elevate anche cinque sanzioni

Gli agenti li hanno invitati ad indossare la mascherina, che peraltro avevano al gomito, ma loro, per tutta risposta, li hanno insultati. E' scattata così la denuncia per una coppia di ternani, fermati a corso Tacito nell'ambito dei servizi di controllo del fine settimana effettuati dalla polizia a Terni nel centro cittadino, inseriti nel progetto “#DivertiAMOci per una movida più sicura”.

Le pattuglie della questura ternana hanno verificato il rispetto delle norme anti-contagio previste dal DPCM del 7 agosto e dalla successiva ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, che impone l’obbligo dell’uso della mascherina all’aperto in qualsiasi luogo dove possono formarsi assembramenti, dalle 18 alle 6 del mattino.

Cinque le sanzioni, oltre alle due denunce.

Inoltre durante i controlli è stato fermato un ragazzo in una via del centro con una bottiglia in mano che ha ammesso di aver comprato in un bar vicino, motivo per cui è scattata la sanzione sia per lui che per il titolare del locale pubblico. Altre tre verbali sono stati elevati nei confronti di altre tre persone, un italiano e due stranieri, per il mancato uso dei dispositivi di protezione.

La questura di Terni rinnova l’invito al corretto uso delle mascherine, all’aperto dalle 18 alle 6, principalmente a tutela della propria salute e di quella altrui, e anche per non incorrere in sanzioni.