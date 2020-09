Orvieto, Sim e Sert trasferiti dal centro alla zona industriale di Bardano

Danilo Bellavita, segretario regionale APS Cittadinanzattiva Umbria – Tribunale per i diritti del malato, ha chiesto un incontro al commissario Usl Umbria 2, Massimo De Fino

03 settembre 2020 a

a

a

Da via Cerretti, all'ombra del Duomo, a via dei Tessitori, nella zona industriale di Bardano. Senza troppo preavviso ma con grande rumore tra l'utenza – avvisata, a quanto pare, solo con un cartello affisso all'ingresso – il servizio per le tossicodipendenze e quello di igiene mentale si apprestano a lasciare il centro storico di Orvieto. A chiedere spiegazioni rispetto al trasferimento con una lettera aperta indirizzata al commissario dell'Usl Umbria 2, Massimo De Fino, è Danilo Bellavita, segretario regionale APS Cittadinanzattiva Umbria – Tribunale per i diritti del malato.

“Tralasciando le modalità della comunicazione di tale decisione, che prescinde dalle peculiarità dei destinatari particolarmente fragili e delle famiglie – scrive – abbiamo ricevuto numerose segnalazione di pazienti e familiari. Ne condividiamo il disappunto per tutte le difficoltà che questo comporta, essendo la nuova sede, raggiungibile con notevole disagio, solo con mezzi privati”. Sì, perché nel percorso del servizio di trasporto pubblico locale non rientra quella che sarà la nuova sede di Sim e Sert. E il tempo necessario alla manutenzione straordinaria dell'attuale sede non si annuncia breve. Cittadinanzattiva Umbria – Tribunale per i diritti del malato si aspettava che, almeno per la distribuzione dei farmaci ai pazienti cronici, si sarebbe allestito un ufficio-ambulatorio nella sede del distretto sanitario in via Postierla, ma ad oggi così non è stato.

Di qui la richiesta di un incontro volto a contenere i disagi dell'utenza. Tra questi c'è anche chi, da anni, soffre di depressione cronica. “Mi faccio aiutare – testimonia una paziente – per evitare che la situazione peggiori. E questo fare funziona, perché le persone che svolgono questo servizio sono brave, attente e disponibili. Sono professionisti seri che danno il massimo”. “Un anno fa – aggiunge – il servizio era già stato spostato provvisoriamente all'interno dell’ospedale. Scelta che non aveva soddisfatto tutti ma che, almeno, era facilmente raggiungibile anche dagli abitanti del circondario e da chi non guida perché la patente gli è stata ritirata o non è in grado di farlo autonomamente. Poi l’arrivo del Covid ha cambiato tutto e l’unica soluzione trovata è stata spostare provvisoriamente ma con non pochi disagi il servizio in un piccolo locale accanto alla sede storica. Ora, un nuovo trasferimento. Vorrei almeno una risposta, una presa di posizione dei cittadini e dell’amministrazione comunale in testa”.