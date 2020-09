Caccia, sette verbali nella prima giornata di preapertura

Due anziani del Folignate sono stati segnalati per non aver indossato occhiali da vista e apparecchio acustico

Le guardie del wwf hanno firmato 7 verbali nella prima giornata di preapertura della caccia. Mercoledì le contestazioni sono arrivate a due giovani di Bettona che stavano praticando una caccia non da fermi, la cosiddetta caccia vacante non consentita nella prima giornata di apertura: per i due cacciatori è scattato il sequestro dei fucili e delle attrezzature.Due anziani del Folignate sono stati invece segnalati per non aver indossato occhiali da vista e apparecchio acustico: i dispositivi gli arzilli cacciatori li avevano lasciati in auto per poter cacciare probabilmente più liberamente. In questo caso seppure la legge preveda, come per la licenza di guida, l’obbligo delle lenti, si tratta di un reato depenalizzato: il questore potrà procedere con una sanzione amministrativa o la revoca delle licenze. Qualche ora prima della pre apertura, due cacciatori perugini sono stati pizzicati a prendere il posto in un capanno prassi non consentita. Ieri sera, infine, a un altro cacciatore contestata la mancata annotazione del tipo di caccia prescelta sul tesserino. “Oltre alle infrazioni rilevate - spiega Sauro Presenzini del Wwf - stiamo contestando l’utilizzo dei tesserini venatori provvisori che riteniamo illegittimo”