A Perugia arriva una via intitolata a Oriana Fallaci

A Perugia ci sarà una via intitolata a Oriana Fallaci. Lo ha deciso, tra le altre cose, la giunta comunale, nella seduta di giunta di ieri pomeriggio. La via sorgerà a Strozzacapponi. Accanto alla scrittrice, ci sarà anche anche la via intitolata a Padre Mariangelo da Cerqueto che, per anni, ha dato vita alla figura di Frate Indovino. La strada intitolata a lui sorgerà a Case Bruciate. Le altre nuove vie sono le seguenti: a Tavernacce ci saranno via degli Arcipreti della Penna, via degli Armanni della Staffa, via degli Oddi, via dei Meniconi, via dei Montemelini e via dei Montesperelli; ovvero Mario, Budelli, Frate Indovino; in località Compresso una via sarà intitolata a Federico Filippo de Marinis; a Colombella sono tre le intitolazioni: via Evelino Weddington, via Giovanni Monticelli, Piazzetta Don Gilberto Paparelli.