Coronavirus in Umbria, screening sul personale scolastico: tutti negativi gli oltre 8 mila test

Prosegue con un’adesione ancora massiccia lo screening in corso su docenti e personale Ata. E, i risultati, per fortuna, continuano a essere confortanti: infatti, degli 8.151 che fino alla sera del primo settembre si sono sottoposti a test, per 146 è stato accertato il contatto con il Coronavirus, essendo risultati positivi al test sierologico. La buona notizia però è chi tra loro è stato già sottoposto a tampone ha avuto esito negativo: segno questo che il contatto con il virus deve essere avvenuto in passato e ormai non sono più positivi e quindi contagiosi. Lo screening sul personale scolastico andrà avanti sino al 12 settembre prossimo.