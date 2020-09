Didattica a distanza, il nodo internet. A Norcia via web anche i corsi di recupero

Lo studio sulla connettività effettuato da OpenPolis su dati Istat

Il nuovo anno scolastico si apre all’insegna di internet. Nelle aree terremotate, per esempio, alcuni alunni si sono dovuti collegare via web dalle loro case per i corsi di recupero. Solo a Norcia sono una trentina i ragazzi interessati. Moltissimi, inoltre, gli istituti che hanno già annunciato per i prossimi mesi il ricorso, almeno in parte, alla didattica a distanza. Ma qual è la situazione della connettività nella regione? Più di tre famiglie su quattro sono connesse. A fronte di una media nazionale del 76,1%, qui il 77.40% dei nuclei dispongono di un accesso internet da casa. Una quota che, ovviamente, cresce se si isolano i nuclei più giovani o quelli dove c’è almeno un figlio minorenne. Lo studio effettuato da OpenPolis su dati Istat aggiornati a maggio 2020 mostra l’altra faccia di una regione che si prepara a un rientro a scuola ancora caratterizzata da mille incertezze. Lo studio evidenzia anche le ragioni per cui le famiglie non dispongono di un accesso da casa alla rete. Quelli prevalenti, e presumibilmente più legati all'età del rispondente, sono la non capacità di utilizzo e il disinteresse verso lo strumento. Ma per il 6.70% delle famiglie umbre, il motivo è da addursi all’alto costo del collegamento o, per il 2.90% degli intervistati, all’alto costo degli strumenti. In Umbria, inoltre, su 100 le famiglie senza internet, sono circa 7 quelle che hanno indicato come motivo l'assenza di banda larga dove abitano. Sempre secondo lo studio OpenPolis, a fronte di una media del 68,5% di famiglie italiane raggiunte dalla rete fissa a 30 Mbps, in Valle d’Aosta e Molise la quota non raggiunge il 40%. Bassa copertura della rete cablata anche in Basilicata e Abruzzo (12%), e Calabria (9%). Per l’Umbria è dell’11%. In queste regioni la quota di famiglie non raggiunte dal cavo è circa 2-3 volte superiore alla media nazionale. Un divario che dovrebbe essere presto colmato. L’avanzamento dei lavori del piano Banda Ultra Larga è stato rallentato dall’emergenza sanitaria ma Open Fiber ha garantito che entro la fine del 2021 verranno collaudati tutti i Comuni interessati dal Piano.