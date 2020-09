Perugia, in un mese 27 espulsi, anche due immigrati scappati da Gualdo

02 settembre 2020 a

Sono 27 i provvedimenti di espulsione emessi nel mese di agosto dal questore di Perugia. Tra questi ci sono anche due degli immigrati che si erano allontanati dalla struttura di Gualdo Cattaneo portati in un centro per il rimpatrio in Puglia. C'è poi un cittadino moldavo, accompagnato in frontiera in seguito all'espulsione giudiziaria alternativa alla detenzione. L'uomo risultava avere a proprio cario precedenti per reati di furto aggravato, e una condanna per ricettazione, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Un cittadino algerino è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio in Sardegna. L’uomo presentava numerosi precedenti e condanne per reati di lesioni personali, percosse e minacce ai danni della compagna dal 2012 al giorno stesso dell’accompagnamento presso il CPR, stupefacenti e furto. Un altro cittadino algerino è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio in Friuli Venezia Giulia, numerosi i precedenti a carico dell’uomo: porto d’armi od oggetti atti ad offendere, furto, resistenza a pubblico ufficiale e tentato omicidio. Un cittadino di origini marocchine, scarcerato per fine pena, è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio in Friuli Venezia. A carico dell’uomo numerosi precedenti e condanne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.