Orvieto, l'attore Silvio Orlando a lezione di pianoforte per il suo prossimo film

Interpreterà un insegnante di musica ne "Il bambino nascosto" di Roberto Andò

01 settembre 2020 a

a

a

All’elenco di personalità dello spettacolo – da Gianni Morandi a Carl Brave, da Giorgio Mastrota a Barbara Chiappini – che, nell'estate del Covid, hanno scelto Orvieto e l'Orvietano, si aggiunge anche Silvio Orlando.

L'attore napoletano ha approfittato del suo soggiorno a Civitella del Lago per approfondire la conoscenza del pianoforte e della tecnica di approccio alla tastiera ed entrare nella parte. Interpreterà, infatti, un insegnante di pianoforte che scopre un ospite imprevisto nel suo appartamento – Ciro, 10 anni, in fuga dal padre camorrista – nel prossimo film di Roberto Andò, autore dell’omonimo romanzo. “Il bambino nascosto” è il titolo del film prodotto da Angelo Barbagallo che sarà girato a Roma e Napoli. A guidarlo nello studio dei tasti bianchi e neri, il Maestro Riccardo Cambri.

“I nostri incontri al teatro del Carmine – afferma quest'ultimo – rimarranno i momenti indimenticabili della mia estate. È stato un privilegio conoscere personalmente Orlando. Da sempre lo ammiro per la sua sensibilissima capacità espressiva. Considero un prezioso insegnamento la sua umiltà e la totale disponibilità ad imparare. Spero che lui conserverà un buon ricordo della nostra città”. Un altro auspicio è che, una volta finito il film, Orlando torni sulla Rupe, per presentarlo. Era fine novembre 2011 quando, in veste di protagonista, portava in scena sul palco del teatro Mancinelli “Il nipote di Rameau”.