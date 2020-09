Sperimentazione vaccino anti Covid, psichiatra ternano riceverà la seconda dose

Antonio Metastasio: "Due settimane fa sono stato contattato, insieme ad altri volontari, per sapere se fossi disposto a sottopormi ad un richiamo"

"Sono perfettamente in salute. Questo mese sono stato in vacanza tra l’Italia ed il Galles e sto rientrando al lavoro. Due settimane fa sono stato contattato, insieme ad altri volontari, per sapere se fossi disposto a sottopormi ad un richiamo del vaccino anti Covid alla fine di settembre 2020”.

A parlare è il dottor Antonio Metastasio, psichiatra ternano che esercita nella sanità pubblica e privata inglese, presso l’Highgate Mental Health Centre dell’azienda ospedaliera Camden and Islington Nhs Foundation Trust, che fa capo alla Ucl University College London, e che due mesi e mezzo fa si è sottoposto al vaccino sperimentale sul quale sta lavorando un pool di esperti e università in Gran Bretagna, finanziato dalla stessa Unione Europea.

“Io ho inviato il nuovo consenso informato al protocollo sulla sperimentazione – spiega Metastasio – ma il richiamo sarà somministrato solo ad un gruppo più ristretto di volontari e non a tutti. Forse vorranno vedere se le persone che faranno il richiamo avranno un numero di anticorpi più alto rispetto a chi non lo farà”.

Sviluppato, come detto, con fondi dell’Unione Europea dallo Jenner Institute e dall’Università di Oxford, il vaccino una volta pronto sarà replicato su ampia scala anche da un’azienda privata italiana, la Irbm Science Park SpA di Pomezia, che fa parte del progetto sin dal suo inizio.

Il professionista ternano si è sottoposto volontariamente alla sperimentazione medica sul vaccino anti Covid il 15 giugno scorso presso l’ospedale di Cambridge, città dove lo psichiatra, che ha 44 anni, risiede. Il protocollo ha previsto l’arruolamento di circa 10 mila persone per questa terza fase della sperimentazione, che ha preso il via dopo le prove svolte su molecole animali e su un altro gruppo di volontari per escludere il pericolo di tossicità.

Il principio del vaccino è composto da un adenovirus, inibito della capacità di infettare e addizionato della proteina Spike, che permette al Covid 19 di penetrare nelle cellule umane.

“Non sono ancora a conoscenza se mi sia stato somministrato il vaccino per la meningite, come placebo attivo, o quello contro il Sars-CoV-2, per stimolare la produzione di anticorpi – prosegue Metastasio -. Allo stesso tempo non sappiamo quale composto ci verrà somministrato con questo richiamo, perché la sperimentazione prosegue col sistema del ‘doppio cieco’. Tuttavia dato che il vaccino per la meningite di solito dà alcuni effetti collaterali, mentre quello per il Covid no, suppongo e spero che mi sia stato iniettato quest’ultimo. Ma queste considerazioni lasciano il tempo che trovano, l’importante è l’esito della sperimentazione che dovrebbe arrivare ad aprile 2021”.

In attesa della fine di settembre quando gli sarà iniettato il composto, contestualmente alla visita di controllo dove saranno ripetuti gli esami del sangue ed il colloquio per l’anamnesi, lo psichiatra ternano ha comunque l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale e gli è stato raccomandato di non incorrere in nessun rischio di contagio pensando di essere coperti dal vaccino, come chiunque altro.