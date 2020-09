Covid in Umbria, all'ospedale di Perugia parte studio sugli effetti del virus sul sistema cardiocircolatorio

Alessandro Antonini 02 settembre 2020 a

Uno studio sugli effetti del Covid sui pazienti che assumono bloccanti e inibitori del sistema cardiocircolatorio: è quello che si appresta a varare l’ospedale di Perugia, sotto la guida universitaria del professor Giuseppe Ambrosio.

Lo studio si baserà sull’esame delle cartelle cliniche dei pazienti del nosocomio, puntando ad evidenziare gli effetti che il Covid ha non solo sull’apparato respiratorio, ma anche su quello cardiocircolatorio. L’ok alla ricerca è stato dato il 1 settembre dal commissario Marcello Giannico. Già in passato all'ospedale di Perugia sono stati approvati studi sull'effetto del Tucilizumab sulle terapie del Covid. Ed è stata avviata una ricerca per scovare un algoritmo diagnostico nelle indagini radiologiche.