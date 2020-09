Covid, a Giano dell'Umbria positiva donna incinta. Il Comune: "Caso segnalato a Asl e prefettura"

Alessandro Antonini 02 settembre 2020 a

E' una donna incinta, nella fase finale di gestazione, una delle nuove positive al Covid registrate nel week end. E' uno dei tre contagi di Giano dell'Umbria. La gestante, di origini kosovare, asintomatica, risulta senza documenti. Non è l'unico caso che si registra nel Comune. Una situazione che il sindaco, Manuel Petruccioli, ha segnalato alla prefettura. Ci sono anche altri casi di minori positivi nella stessa zona. “La donna incinta positiva a Giano - spiega il sindaco Manuel Petruccioli - non risulta residente nel comune ed è senza documenti. Non poteva entrare in Italia, presumibilmente, visto che c'è il nuovo Dpcm del 7 agosto. Sembrerebbe essere entrata successivamente. Che è incinta al nono mese ci è stato comunicato dalla Asl. Abbiamo casi di due minori. Tutti soggetti che stanno rientrando da paesi da cui non dovrebbero rientrare. Questo è un punto interrogativo enorme, che ho già sollevato al prefetto, per iscritto, e ad altre autorità più in alto di me. C'è una situazione complicata per i cittadini provenienti dall'Est. Prima che la bomba esploda, ho ritenuto doveroso segnalarla ”. Il direttore sanitario Usl 2 Camillo Giammartino si è recato a Giano per un sopralluogo “per verificare un potenziamento delle metodiche di sorveglianza anche attraverso test sierologici sulla popolazione e tamponi pit stop”.