Assisi, al Convitto nazionale la scuola è già iniziata: tra segni a terra e banchi incollati

Mancano dieci minuti alle otto e davanti all’ingresso principale del Convitto nazionale di Assisi già ci sono i primi bambini della scuola elementare che da ieri, come quelli delle medie e del liceo scientifico, hanno iniziato con due settimane di anticipo l’anno scolastico. Gli occhi brillano al posto del sorriso, coperto della ormai immancabile mascherina, perché la voglia di tornare è evidente. Giovanni Longetti della IV accenna un abbraccio al compagno ma poi si ritrae. “Questa apertura anticipata - dice la mamma Monia Giacanella - è positiva, è una prova generale per tutti”. Perché la vita scolastica non sarà come prima. Ingressi separati, gel igienizzante ovunque, segni sul pavimento per mantenere le distanze, banchi incollati a terra un metro dall’altro, maestre e prof con mascherina e visiera. Sulla scalinata più grande bidelli e insegnanti li dividono per classi e poi li mettono in fila nel rispetto delle distanze per poi farli entrare scaglionati. A ciascuno viene chiesta l’autocertificazione con la quale i genitori dichiarano di aver misurato la temperatura e che non hanno avuto febbre o altri sintomi riconducibili al Covid. Martina Tosti, rappresentante di classe è soddisfatta: “Questo avvio anticipato è stato condiviso, studiato e programmato con un’informazione attenta che ci fa ben sperare”. A vigilare, ma soprattutto a dare il benvenuto e rassicurare i genitori c’è il rettore Annalisa Boni. “Abbiamo iniziato da tempo a lavorare per prepararci a questo rientro anticipato che riguarda tutti gli alunni, tranne quelli delle prime classi dei rispettivi ordini”, spiega la dirigente. “Per i bambini della primaria - aggiunge - vuole essere un modo per ricominciare a socializzare, per la secondaria di primo grado è un sistema per ripassare, mentre gli studenti del liceo potranno terminare e approfondire il programma rimasto in stand by con il lockdown”. Perché, a differenze di altre scuole, allo scientifico assisano i ragazzi non fanno i recuperi delle insufficienze. “Quelle li hanno fatti a fine luglio, inizio agosto”, spiega ancora Boni. “Queste ore sono per tutti gli alunni; c’è bisogno che la scuola ricominci, non si può pensare alle discoteche prima che all’istruzione”, commenta il rettore. Per i ragazzini delle medie c’è un ingresso più a monte. Ci spostiamo in questa ala della struttura ed anche lì gli alunni iniziano ad arrivare alla spicciolata, e ognuno si ferma nel cerchietto disegnato a terra. Una studentessa non ha l’autocertificazione. “Bisogna chiamare i genitori”, dice il rettore al personale che, fornito di termoscanner, intanto le misura la temperatura. Tutto a posto, “ma non si può scherzare - sottolinea ancora Boni - : in questa situazione la scuola può funzionare solo se tutti faranno la loro parte, serve un’alleanza forte tra genitori e istituzione scolastica”. Qualche banco è vuoto. “Ci sono timori da parte di alcuni genitori, oppure problemi di trasporto”, specifica Boni. Sono quasi le 8,45 ci spostiamo al piano inferiore dove entrano, da un ingresso ad hoc, gli studenti del liceo che fanno quattro ore al giorno. In una classe insegnante ed alunni sono con la mascherina, in un’altra ce l’hanno abbassata. “Le direttive ministeriali dicono che se si sta fermi e a distanza si può togliere”, sottolinea la dirigente. E la ricreazione? “Purtroppo dovranno farla in classe, ciascuno al proprio posto, aggiunge. “Non possiamo permetterci passi falsi”.