Foligno, all'Ipsia Orfini banchi tagliati a metà per non buttarli e garantire la distanza

L'Ipsia Orfini di Foligno scuola pioniera del rientro in aula. Circa 60 gli studenti che ieri hanno fatto ingresso a scuola, con mascherina e autocertificazione. File ordinate e controlli all'ingresso. “Personalmente sono stata una grande fautrice della didattica a distanza nei mesi di lockdown, ma ora che la riapertura dell'anno scolastico è alle porte abbiamo ritenuto opportuno far tornare in aula gli studenti già a partire dai corsi Pai”, afferma la dirigente scolastica, Maria Rita Trampetti. Gli ingressi della scuola sono stati allargati a quattro; obbligatorio oltre la mascherina, gel e sanificazione degli ambienti ad ogni utilizzo. All’Orfini inoltre si è fatta una scelta di risparmio e riciclo. “Avevamo acquistato pochi anni fa 200 banchi 70 cm per 70, banchi che con i nuovi protocolli non avremmo potuto più utilizzare. Abbiamo deciso di farli tagliare e renderli 50 cm per 70. Abbiamo così provveduto a comprare nuovi solo altri 30 banchi mantenendo i vecchi e risparmiando 40 euro a pesso. Di questi tempi occorre ingegnarsi, d'altronde siamo la scuola degli artigiani e dei creativi del futuro” ha concluso Trampetti.