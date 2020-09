Umbria, Coldiretti: "Ad agosto pienone negli agriturismi umbri"

02 settembre 2020 a

È positivo il bilancio di Terranostra Umbria, l’associazione agrituristica e ambientale di Coldiretti che raggruppa gli agriturismi della rete di Campagna Amica, per l’affluenza nel mese di agosto di turisti alla ricerca della buona tavola e del relax all’aria aperta ma anche della sicurezza, visto che le campagne sono i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure anti-Covid. Per quanto riguarda i numeri l’Umbria può offrire oltre 1.400 aziende agrituristiche, con 417 dedite alla ristorazione, 236 alla degustazione e 1.172 ad altre attività. Circa un agriturismo su cinque (255) si trova in montagna, mentre il 47 per cento è gestito da donne. I posti letto sono 24.212, mentre quelli a tavola sono 13.840. “Un’ottima risposta dopo tanti mesi difficili con presenze azzerate - spiega Elena Tortoioli presidente regionale Terranostra - con il boom nell’ultimo periodo di turisti italiani che non compensa però l’assenza degli stranieri. Ora l’obiettivo prioritario - sottolinea Tortoioli - rimane quello di insistere su un’efficace attività promozionale e di lavorare per destagionalizzare la nostra offerta, puntando su quel turismo esperienziale sempre più apprezzato”.