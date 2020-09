Perugia, 90enne disperso a Casa del Diavolo: ricerche in corso

01 settembre 2020 a

Sono in corso le ricerche di un anziano di 90 anni nella zona di Casa del Diavolo, nella periferia di Perugia. Secondo quanto si apprende, dell'anziano si sarebbero perse le tracce alle 15.30. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Perugia con l'elicottero e il nucleo Tas (il servizio di topografia applicata al soccorso) e i carabinieri. L'uomo si sarebbe allontanato da casa e poi se ne sono perse le tracce. Data l'avanzata età sono stati immediatamente attivati i soccorsi non appena i familiari si sono resi conto che l'uomo non stava rincasando.

Notizia in aggiornamento