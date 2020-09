Orvieto, chiuso il bar del centro storico della sfida degli shottini

A notificare il provvedimento del questore sono stati gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza. I gestori: "Provvedimento eccessivamente punitivo"

Nel pomeriggio di martedì 1 settembre 2020, sono stati apposti i sigilli sulle porte d'ingresso del locale del centro storico dove avveniva la cosiddetta sfida dello shottino, la gara a chi beve di più, conclusasi con l’intervento dell’ambulanza per soccorrere una 15enne colta da malore e relativa denuncia per somministrazione di super-alcolici ai minori per i titolari del bar.

A notificare il provvedimento del questore sono stati gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza dopo che - spiega la questura - "gli investigatori della Polizia di Stato, infatti, avevano raccolto diverse testimonianze di giovanissimi che avevano affermato di essersi recati nel locale e di aver consumato diversi shottini somministrati loro dal personale del bar; dalle dichiarazioni raccolte era emersa anche la violazione della vigente normativa in merito al mancato accertamento, da parte degli esercenti, dell’età dei propri clienti al momento della vendita delle bevande alcoliche".

“E’ un provvedimento di carattere cautelare basato sulla sola ricostruzione dei fatti acquisita attraverso una dichiarazione che è in corso di accertamento – affermano dal locale -. Riteniamo il provvedimento eccessivamente punitivo e ci riserviamo ogni contestazione nelle opportune sedi”. Il bar riaprirà il 16 settembre, la sospensione è infatti per 15 giorni.