Coronavirus in Umbria, 10 nuovi positivi su 2.251 tamponi analizzati

Sono 10 i nuovi positivi in Umbria nella giornata di oggi. Secondo quanto emerge dalla lettura dei dati quotidianamente pubblicati sulla dashboard regionale, i 10 casi sono emersi dall'analisi di 2.251 tamponi. Il dato di oltre due mila test nell'arco di 24 ore è il più alto dall'inizio della pandemia. E il fatto che siano "solo" 10 è un dato che potrebbe anche essere confortante. Sempre per quanto riguarda i dati positivi, nella giornata di lunedì si è registrata una dimissione dall'ospedale, quindi gli attualmente ricoverati sono in questo momento 11, di cui due in terapia intensiva. Si trovano infine in isolamento in 1.851.