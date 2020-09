Perugia, stalker si apposta sotto casa della ex e la perseguita suonando il campanello a tutte le ore: arrestato

01 settembre 2020 a

a

a

Grazie all’intervento della volante di Perugia a seguito della segnalazione di una persona molesta, è stato arrestato un cittadino italiano di 47 anni per atti persecutori. Il soggetto che annovera diversi pregiudizi di polizia per reati contro la persona non aveva accettato la separazione dalla ex compagna e nell’ultimo periodo continuava a molestarla con chiamate e messaggi insistenti. Da ultimo, era solito appostarsi sotto l’abitazione della vittima e suonare insistentemente il campanello, a tutte le ore, insultandola pesantemente e minacciandola. Questi atteggiamenti hanno provocato hanno terrorizzato la donna: aveva paura anche a uscire di casa, temendo di incontrarlo per strada. Per tali comportamenti, il soggetto era stato anche ammonito dal questore di Perugia nel mese di agosto: imperterrito, ha continuato nelle persecuzioni fino all'arresto..