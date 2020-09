Perugia, rapina a mano armata in tabaccheria: uomo estrae un coltello e si fa consegnare il portafogli dalla titolare

01 settembre 2020 a

Rapina a mano armata in un tabaccheria di Perugia. In vita Birago, all'ora di pranzo, un uomo armato di coltello ha rapinato del portafoglio la titolare di una tabaccheria. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato. L'uomo ha tirato fuori la lama nei pressi dell'esercizio commerciale e si è fatto consegnare il portafogli dalla titolare minacciando di sferrarle un fendente se non l'avesse fatto. Gli inquirenti sulla base della testimonianza della vittima e l'esame delle immagini della videsorveglianza stanno ricostruendo la dinamica della rapina. Gli agenti sono già sulle tracce dell'autore. Sentiti anche altri testimoni presenti sul posto.