Spello, la giunta comunale riduce del 20% la tassa sui rifiuti: ecco a chi

01 settembre 2020 a

a

a

La giunta comunale di Spello ha deliberato la riduzione del 20% della tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche per l’anno 2020. La riduzione interessa sia le utenze colpite da provvedimenti di chiusura a seguito dell’emergenza Covid-19 che quelle domestiche di famiglie che si trovano in condizione di particolare precarietà economica a seguito della crisi, a cui verrà applicata la riduzione a quei titolari che hanno presentato o presenteranno la domanda per il bonus sociale per disagio economico relativo alla fornitura di energia elettrica, gas e acqua relativo all’anno 2020. Nel dettaglio, per le utenze non domestiche, la riduzione sarà applicata dall’ufficio tributi direttamente negli avvisi di pagamento con scadenza 30 settembre e 30 dicembre. Per i titolari delle utenze domestiche che hanno presentato la richiesta di bonus sociale entro il 30 agosto, la riduzione sarà applicata nell’avviso con scadenza 30 settembre e 30 dicembre, mentre per quelli che presenteranno la domanda dopo il 30 agosto ed entro il 31 dicembre, si provvederà al ricalcolo dell’importo dovuto, mediante rettifica dell’avviso di pagamento. La copertura delle riduzioni concesse con risorse di bilancio è stata stimata in 86 mila euro. “Tutto ciò è possibile grazie a un bilancio sano che ha permesso alla giunta di compiere una scelta per andare incontro a queste esigenze straordinarie”, spiega una nota dell’ente.