Bastia Umbra, sassi contro l'ex consigliere comunale Massimo Geoli

Sassi dal ponte, ferita una persona. Il fatto si è verificato nella tarda serata di domenica 30 (erano circa le 22.30) al ponte di Santa Lucia a Bastia Umbra. Sul posto, chiamati dalla vittima che si trovava insieme a un gruppo di amici nel terreno di sua proprietà, i carabinieri della compagnia di Assisi diretti dal tenente colonnello, Marco Vetrulli. Secondo quanto raccontato da Massimo Geoli (che ha riportato un taglio sulla fronte) in un video pubblicato da Umbriajournal, un gruppo di ragazzi, al massimo diciottenni, ha lanciato le pietre da un’altezza di una decina di metri colpendolo. Non un episodio nuovo, tanto che altre denunce sono state raccolte dalla polizia nel corso degli ultimi sei mesi. Per la vittima si tratta di spacciatori che operano nel piazzale del Fabbro (fatto ancora da appurare da parte delle forze dell’ordine) che cercano zone appartate per i loro traffici. “Mi hanno gridato bastardo, bastardo”, ha raccontato l’ex consigliere comunale bastiolo a Umbriajournal. Sfiorata dalla sassaiola anche un’amica di Geoli. I carabinieri, arrivati da Passaggio Bettona, dopo aver raccolto le testimonianze hanno invitato la vittima a sporgere denuncia, che dovrebbe essere formalizzata in queste ore. Una volta sbrigate le formalità di rito i carabinieri avvieranno le indagini per risalire agli autori del gesto e per chiarirne i contorni. Non è ancora chiaro infatti se si tratta di una bravata (grave e dalle conseguenze imprevedibili) o di una vendetta da parte di un gruppo di spacciatori.