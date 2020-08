Terni, camionista si uccide. Trovato morto nel tir

01 settembre 2020 a

Tragica scoperta lunedì 31 agosto a Terni, in strada di Sabbione nei pressi del Tubificio, dove il corpo senza vita di un autostrasportatore 49enne originario della Turchia è stato trovato all'interno del semi-rimorchio, vuoto, del suo mezzo da lavoro. Sul postoi gli operatori della Croce Rossa di Avigliano Umbro e del 118 di Narni che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo: la prima ipotesi è che si sia tolto la vita per impiccaggione. Gli accertamenti sono stati condotti dalla polizia di Stato e sono finiti all'attenzione del sostituto perocuratore Marco Stramaglia che dovrà decidere se effettuare o meno l'autopsia sulla salma del 49enne, poi trasferita all'obitorio dell'ospedale Santa Maria per l'ispezione cadaverica di prassi. Sull'ipotesi del suicidio non ci sarebbero, per ora, particolari dubbi.