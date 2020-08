Otricoli, il sindaco e la dirigente scolastica rinviano l'apertura delle scuole al 23 settembre

Ale.Ant. 01 settembre 2020 a

a

a

Il Comune di Otricoli ha deciso di rinviare la riapertura di tutte le scuole comunali, materna elementare e medie, al 23 settembre. Decisione presa dal sindaco Antonio Liberati con la dirigente scolastica Anna Golino, Il recupero dei giorni persi previsto a fine anno scolastico. Il rinvio è dovuto ai lavori ancora in corso alla elementare che termineranno il 21 settembre e alle medie per l’allestimento dei seggi del referendum che rendono gli spazi inutilizzabili dal 18 al 22 settembre. Per le operazioni di voto a parte l'allestimento iniziale, sono necessari interventi di sanificazione. Il sindaco Liberati ha preso la decisione "indipendentemente dalle eventuali proroghe decise dalla Regione Umbria".