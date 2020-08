Scuola di volo all'aeroporto di Perugia, salta la procedura Vas: Regione e Assisi fuori dai giochi

Alessandro Antonini 01 settembre 2020 a

Scuola di volo all’aeroporto, salta anche l’obbligo della Valutazione ambientale strategica. La Regione si chiama fuori da tutto l’iter autorizzativo. In compenso l’Enac ha chiesto una verifica urgente sulla compatibilità urbanistica del progetto. E’ tutto scritto nella convocazione della nuova conferenza dei servizi, fissata per il 3 settembre, da parte del ministero dei Trasporti. Che risponde anche al Comune di Assisi: il sindaco Stefania Proietti, che aveva chiesto di partecipare alle riunioni, potrà essere presente e formulare osservazioni, ma non avrà diritto di voto. Il nodo è lo scavalcamento della Vas, che arriva dopo quello della Via. Nel documento governativo si dà atto che la conferenza di servizi sarebbe stata riconvocata “una volta acquisito l’esito della procedura di Vas di competenza della Regione dell’Umbria”. Ma la Vas non è ma stata redatta. Sì arriva così al 12 agosto: la direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile della medesima Regione ha comunicato che, dalle verifiche

effettuate, “l’area oggetto d’intervento è ricompresa nel Piano di sviluppo aeroportuale e che tale Piano rientra tra le materie di competenza dello Stato e, pertanto, non della Regione”. Insomma, non spetta alla Regione Umbria espletare la Vas. Così, il giorno dopo, Enac certifica che della Valutazione in questione non c’è bisogno ma allo stesso tempo chiede una verifica sulla compatibilità urbanistica. Siamo al 13 agosto. “L’Enac - è scritto ancora nell’atto - nel rammentare che l’opera progettata insiste in area appartenente al demanio aeronautico civile statale, ha rappresentato che la procedura in parola può essere perfezionata ai sensi dell’articolo 2 del decreto 383 del 1994. indipendentemente dall’avvio della procedura di Vas ed ha chiesto di perfezionare con urgenza l’accertamento della conformità urbanistica in questione”. Quindi il 3 settembre alle 9,30, giorno della programmata conferenza dei servizi, tutta la procedura potrebbe concludersi con un ok sulla compatibilità formale a livello urbanistico. Che a ben vedere è già stata ratificata dal Comune di Perugia. A proposito di Comuni soci della Sase, società di gestione dello scalo. “Il Comune di Assisi”, specifica il bando ministeriale, “potrà prendere parte ai lavori della conferenza in qualità di partecipante senza diritto di voto e con facoltà di esprimere le proprie osservazioni sul progetto”.