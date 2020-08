San Gemini, bambino di quattro anni positivo al Coronavirus

Antonio Mosca 31 agosto 2020 a

A San Gemini, lunedì 31 agosto, un bimbo di soli quattro anni è risultato positivo al Covid dopo il tampone a cui è stato sottoposto dall’Usl. E’ asintomatico come il padre che due giorni fa era risultato positivo. L’uomo era in isolamento a casa dal 14 agosto dopo essere stato a contatto con un uomo contagiato in ambiente di lavoro. Al termine della quarantena era risultato positivo al tampone. Ma nonostante le precauzioni osservate si è contagiato anche il figlio. Negativi ai test, invece, la moglie e l’altro figlio dell’uomo. Le condizioni di padre e figlio comunque non sono preoccupanti e non si è reso necessario il ricovero in ospedale. Il sindaco di San Gemini, Luciano Clementella, si è subito messo in contatto con la famiglia. “Credo che la vicinanza e l’attenzione su queste vicende - afferma - sia essenziale. Per combattere la battaglia contro questo nemico insidioso c’è bisogno dell’impegno di tutti. E dobbiamo essere uniti e solidali”.