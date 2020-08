Monteleone d'Orvieto, tir si ribalta per la pioggia. Traffico bloccato

31 agosto 2020 a

Traffico in tilt, lunedì 31 agosto, a Monteleone d'Orvieto, lungo la strada provinciale 15. In prossimità di una delle curve che collegano Monteleone d'Orvieto a Piegaro si è ribaltato un mezzo pesante. Per consentire le operazioni di recupero dell'autotreno, il cui volume occupava gran parte della carreggiata, durante la tarda mattinata è stato necessario chiudere temporaneamente al transito l'arteria in questione. Se l'è cavata soltanto con qualche escoriazione il conducente che si trovava a bordo del mezzo. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenute le forze dell'ordine. A complicare le operazioni, la pioggia battente che ha reso particolarmente scivoloso e pericoloso il fondo stradale.