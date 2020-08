Perugia, 42enne ai domiciliari per stalking minaccia i genitori con il coltello: di nuovo arrestato finisce in carcere

31 agosto 2020 a

a

a

Minaccia i genitori con il coltello, mentre è ai domiciliari. Scatta il secondo arresto e viene portato in carcere. Un italiano di 42 anni era già stato collocato agli arresti in casa nel Comune di Perugia, a casa dei propri genitori, con un provvedimento emanato dalla Corte d’Appello di Napoli, a causa degli atti persecutori commessi dall'uomo nei confronti della propria coniuge. Nonostante l’adozione del primo provvedimento restrittivo, l’uomo - fa sapere la questura - ha intrapreso una vera e propria condotta persecutoria anche nei confronti dei propri genitori con lui conviventi. E' arrivata al 113 la richiesta di aiuto a causa della segnalata aggressione da parte dell’uomo nei confronti dei propri familiari. Al loro arrivo gli operatori hanno trovato i genitori dell’uomo completamente in preda al panico e terrorizzati dal comportamento del 42 enne in forte stato di agitazione. Gli operatori sono riusciti a far desistere l’uomo convincendolo a consegnarsi alle forze dell’Ordine, nel contempo sequestrando un coltello verosimilmente utilizzato poco prima per minacciare i propri genitori. Dalle prime attività di accertamento svolte dagli agenti sono emerse le vessazioni dell'uomo nei confronti dei propri genitori: minacce e continue richieste di denaro. Da qui la richiesta di aiuto nei confronti della Polizia di Stato da parte dei coniugi. Al termine delle attività di rito il 42 enne è stato arrestato: dopo la convalida è finito a Capanne.