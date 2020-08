Covid in Umbria, altri nove positivi su 505 tamponi. Secondo ricovero in terapia intensiva

31 agosto 2020 a

Nove positivi al Covid in Umbria nelle ultime 24 ore. Erano stati 31 il giorno precedente. E' stato eseguito tuttavia meno di un terzo dei tamponi: 505 contro gli oltre 1.600 delle 24 ore prima. Nella norma visto che le analisi sono avvenute di domenica, a scartamento ridotto sul fronte dell'attività di laboratorio visto il giorno festivo. I dati sono forniti dalla Regione Umbria e sono aggiornati alle 10,57 del 31 agosto. C'è un nuovo ricovero in terapia intensiva a Perugia, il secondo. Dodici i contagiati ospedalizzati, in tutto. Salgono a 273 gli attualmente positivi. Toccano quota 1.793 i positivi totali dall'inizio della pandemia da Coronavirus. I guariti sono arrivati a 1.440. Sono 80 i deceduti, dato invariato.