Orvieto, positivi al Coronavirus un giovane e un anziano

31 agosto 2020 a

a

a

Dall'indagine epidemiologica eseguita dal dipartimento di prevenzione dell'Azienda Usl Umbria 2, che ha previsto l'esecuzione del tampone rinofaringeo a 15 contatti stretti della donna 41enne di Orvieto risultata positiva al Coronavirus, sono emerse due nuove positività. Si tratta di un ragazzo di 30 anni e di un uomo di 70, entrambi residenti nel territorio comunale di Orvieto, totalmente asintomatici e già in isolamento fiduciario. "Al momento - fa sapere l'Usl - si trovano in isolamento domiciliare contumaciale e sono seguiti costantemente dai medici di medicina generale e dalla Usca del distretto Usl Umbria 2 di Orvieto". L'Usl, intanto, torna a invitare i cittadini a utilizzare i dispositivi di protezione individuale per proteggersi dal contagio.