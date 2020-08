Nubifragio e trombe d'aria, caduti 60 millimetri d'acqua in Umbria: strade chiuse e treni bloccati

Alessandro Antonini 31 agosto 2020 a

I temporali e i venti forti che hanno attraversato l’Umbria al mattino e nel primo pomeriggio di domenica 30 agosto hanno provocato danni in mezza regione. Rami e alberi caduti, allagamenti. Difficoltà ai trasporti: aeroporto chiuso, treni sospesi e strade bloccate. In alcune aree del Perugino come anche dell'Eugubino meridionale sono caduti fino a 50-60 mm di pioggia nel giro di poche ore, assicurano gli esperti di Umbria meteo. I fulmini sono saliti a una intensità di 150 al minuto. I vigili del fuoco fanno sapere che le zone maggiormente colpite sono lo Spoletino e la Valnerina. Altri interventi sono stati effettuati nel Folignate: si tratta per la maggior parte di piante cadute o pericolanti. Alle 16 di ieri erano 46 gli interventi in coda. Un vigile è finito in ospedale per essere stato punto La strada statale 685 Tre Valli Umbre è stata chiusa al transito in entrambe le direzioni al km 20,500, nel comune di Norcia, a causa della caduta rami e piante sulla carreggiata. La circolazione è stata deviata in strade secondarie. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare il traffico. L’aeroporto di Perugia è stato chiuso, il volo da Catania è stato dirottato a Pescara. Problemi anche sui binari. Per la caduta di albero provocata da una tromba d’aria tra Spoleto e Campello la circolazione tra Foligno e Spoleto è è stata interrotta. La tromba d’aria ha interessato anche Rasiglia: danni alle abitazioni all’ingresso del paese, tetti scoperchiati e pali della luce divelti. Il 2324 Roma-Ancona è rimasto fermo a Spoleto e il 3325 è rimasto bloccato a Foligno. Su ciascun treno c’erano circa 250 persone. Il gruppo Fs informa che sono stati reperiti tre bus per il trasbordo dei passeggeri. La circolazione è stata ripristinata alle 17,30. A Perugia segnalati allagamenti in via Mentana, con garage finiti sott’acqua per circa un metro, e a Ripa, dove la pioggia ha di nuovo fatto allagare il plesso scolastico. Problemi alla circolazione in diverse strade, tra cui via della Pallotta. Chiuse via Sella, per una voragine e via del Bucaccio, allagata.