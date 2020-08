"C'è ancora l'emergenza Covid": prorogati 20 dirigenti dell'ospedale di Perugia

31 agosto 2020 a

a

a

L’ospedale di Perugia ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 altri 20 incarichi dirigenziali dell’area medica e sanitaria in scadenza nel periodo 1 luglio-15 novembre 2020. Questo perché “a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 - è scritto nella delibera firmata dal commissario straordinario dell'azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia - non è stato possibile attivare le previste procedure di valutazione professionale per il rinnovo degli incarichi e pertanto l’azienda, dovendo comunque garantire il pieno funzionamento organizzativo durante le fasi dell’emergenza, ha prorogato gli incarichi a fine anno rinviando la valutazione al termine della pandemia”. Già altri incarichi scaduti erano stati prorogati alla stessa data.