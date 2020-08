Umbria, a Campello sul Clitunno vigile del fuoco punto dai calabroni

31 agosto 2020 a

Davvero una domenica bestiale per i vigili del fuoco quella del 30 agosto. Non bastassero le decine di telefonate con richiesta di aiuto a causa dei danni causati dal maltempo, è successo pure che a Campello sul Clitunno un pompiere è stato assalito da uno sciame di calabroni mentre era intento in un'azione di bonifica nella zona di un laghetto. E' stato richiesto l'intervento del 118 dai suoi colleghi, visto che il vigile del fuoco è stato punto proprio da un calabrone. Il pronto intervento dei sanitari ha evitato il peggio, perchè l'uomo ha accusato difficoltà nel deglutire tanto che si è reso necessario il trasferimento all'ospedale San Matteo degli infermi di Spoleto.