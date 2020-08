Umbria, in Valnerina strada chiusa per la caduta di rami e piante

Situazione critica anche nella zona di Cascia e Preci

Sempre più pesante il bilancio del maltempo che ha colpito l'Umbria e in modo particolare la Valnerina. dalle 16.30 di domenica 30 agosto la strada statale 685 ‘Tre Valli Umbre’ è provvisoriamente chiusa al transito in entrambe le direzioni al km 20,500, nel comune di Norcia, proprio a causa della caduta rami e piante sulla carreggiata. La circolazione è deviata con indicazioni sul posto. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Bilancio particolarmente pesante anche nei comuni di Preci e Cascia.