Coronavirus, Crisanti: "Governo mi ha chiesto un piano. Servono 300mila tamponi al giorno"

30 agosto 2020 a

a

a

Il governo ha chiesto al microbiologo Andrea Crisanti di realizzare uno studio per un piano nazionale di sorveglianza sul Coronavirus. L'obiettivo è quadruplicare il numero dei tamponi arrivando ad almeno 300mila al giorno. E' lo stesso Crisanti a spiegarlo sul Corriere del Veneto, parlando del progetto che è al vaglio del ministero della Salute e del Comitato tecnico scientifico. La spesa iniziale sarà di 40 milioni a cui se ne aggiungeranno uno e mezzo al giorno. Sono stati il ministro D'Incà e il sottosegretario Sileri, spiega Crisanti, "a chiedermi cosa fare per affrontare la nuova ondata di contagi". Il microbiologo precisa che il suo piano prevede l'attivazione di 20 nuovi laboratori in ogni regione per processare 10mila tamponi per ogni territorio.