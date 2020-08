Emergenza Covid in Umbria, 31 nuovi positivi in 24 ore: il dato più alto da cinque mesi

Alessandro Antonini 30 agosto 2020 a

Sono 31 i nuovi positivi per Covid 19 nelle ultime 24 ore in Umbria, su 1.662 tamponi eseguiti. E' il dato fornito dalla Regione Umbria, aggiornato alle ore 10,12 del 30 agosto. Gli attualmente positivi diventano 267. Calano di una unità i ricoverati, passando da 12 a 11. Uno resta in terapia intensiva: è un albanese di 70 anni, dializzato, risultato positivo dopo essere tornato da un viaggio in Albania. Sono 1.852 i soggetti attualmente in isolamento, in leggero calo rispetto al giorno precedente (1.913). Ammontano a sette i nuovi guariti nell'ultimo giorno monitorato. Erano quasi cinque mesi che non si registrava un dato di nuovi positivi così alto in Umbria. E' un +158,33% rispetto al giorno precedente (+12). Per ritrovare un giorno con 31 nuovi positivi bisogna tornare indietro al 4 aprile, anche se allora i ricoverati erano 211 di cui 44 in terapia intensiva.