Terni, bomba d'acqua e raffiche di vento. Albero cade su un'auto

Un breve, ma violento nubifragio si è abbattuto nel corso della mattinata di domenica 30 agosto su Terni. Un albero è stato sradicato dalle forti raffiche di vento in viale Villafranca ed è piombato su un’auto. Solo per un caso non ci sono stati feriti. Alberi e rami pericolanti sono stati segnalati in varie parti della città, in particolare tra Cospea e San Giovanni. Numerosi gli allagamenti che hanno richiesto l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Terni. Disagi a non finire per la circolazione stradale a causa dell’acqua che ha invaso le strade. Il centralino dei vigili del fuoco è stato preso d’assalto da decine di telefonate.