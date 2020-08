Umbria, allagamenti e alberi pericolanti. Soccorso uomo scivolato in una forra

Numerose le chiamate al centralino dei vigili del fuoco

I violenti rovesci temporaleschi che si sono abbattuti sull'Umbria nella mattinata di domenica 30 agosto, in modo particolare sulla provincia di Perugia, hanno provocato allagamenti nel capoluogo e nella zona nord, dove ci sono state numerose chiamate ai pompieri per alberi pericolanti. Le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate su più fronti, in tarda mattinata la situazione è sotto controllo. Violenta grandinata intorno alle 11 in alcune zone del perugino..I vigili del fuoco del distaccamento di Foligno invece sono intervenuti in località Fondi, nella forra "fosso dei chiodi" per soccorrere un uomo scivolato nella forra, durante il tentativo di recupero di due cani da caccia scivolati a loro volta nella forra. Fortunatamente la caduta dell'uomo è stata fermata da un tronco e nonostante tutto è riuscito ad afferrare entrambe i cani. La squadra intervenuta ha effettuato il soccorso con tecniche saf recuperando l'uomo e gli animali.