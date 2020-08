Terni, raid vandalici e degrado in un paese. Palme date alle fiamme

29 agosto 2020 a

Palme date alle fiamme ai giardini vicino a Porta Nova e all’ascensore pubblico nei pressi di palazzo Catucci. E’ solo l’ultimo di una lunga serie di episodi che si sono registrati nel piccolo borgo di Collescipoli, alle porte di Terni. E soltanto il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato alle fiamme di propagarsi in paese. Per fermare il degrado che avanza i residenti hanno deciso di tassarsi e hanno dunque destinato le offerte raccolte a un anziano volontario che provvede alla pulizia periodica delle strade. Non tutti gli abitanti della frazione hanno aderito, ma l’iniziativa ha comunque centrato il suo obiettivo.