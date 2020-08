Covid in Umbria, padre e figlia di un anno contagiati: madre negativa spostata in un'altra abitazione

Alessandro Antonini 30 agosto 2020 a

Il padre e la figlia di un anno contagiati: ricongiunti in casa (lui era in isolamento in un'altra casa), ora l'uomo potrà occuparsi della piccola. La madre, negativa, è stata spostata in un'altra abitazione. A Deruta (attualmente a sette casi accertati) è stata data comunicazione di un nuovo positivo: si tratta di un trentenne italiano padre di una bimba di un anno, anche lei risultata positiva. L’uomo, residente a Deruta, era risultato contagiato nei giorni scorsi ed era in isolamento a Perugia, in un domicilio diverso dalla famiglia in un primo momento. Dopo la notizia della positività della figlia, nei giorni scorsi- ma non della madre, risultata negativa - l’uomo è stato fatto rientrare a casa con la piccola mentre la mamma è destinata ad una diversa abitazione. La notizia è confermata dalle autorità pubbliche.