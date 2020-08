Terni, insegnante muore stroncata da un malore. Ultimo saluto in chiesa

29 agosto 2020 a

A Terni la professoressa Maria Rosaria Petrongari Bottegal è stata stroncata da un malore improvviso. Insegnante apprezzata e cattolica impegnata, Maria Rosaria è stata presidente del Centro italiano femminile a livello provinciale e comunale per diversi anni, ha vissuto la sua esperienza ecclesiale nell’Azione Cattolica nella quale ha svolto anche ruoli direttivi e nel consiglio diocesano e ha operato anche nel consultorio familiare e nei corsi di preparazione al matrimonio. E’ stata nel periodo dell’episcopato di monsignor Gualdrini e di monsignor Paglia segretaria del consiglio pastorale diocesano per oltre un decennio. Sempre disponibile verso gli altri, nel corso degli ultimi anni si è dedicata al sostegno educativo delle persone in difficoltà, e, insieme al marito Giovanni, ha fatto parte dell’equipe di pastorale familiare della Diocesi. In tanti le hanno tributato l'ultimo commosso saluto sabato 29 agosto nella chiesa di Sant'Antonio. La professoressa Bottegal lascia il marito Giovanni, i figli Attilio e Anna e un vuoto incolmabile tra i suoi ex alunni e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla e incontrarla.