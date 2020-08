Perugino di 51 anni muore annegato a Punta Bianca

29 agosto 2020 a

Un turista perugino di 51 anni è morto annegato in mare a Punta Bianca, nel Comune di Ameglia, in provincia di La Spezia. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di sabato 29 agosto e, secondo quanto inizialmente ricostruito dalle forze dell'ordine, giunte sul posto insieme ai sanitari del 118, l'uomo si sarebbe tuffato nonostante il mare forte, insieme alla convivente di origini ucraine. L'uomo però è stato presto risucchiato dalla risacca, con la donna - anche lei in acqua - che è riuscita a salvarsi con difficoltà, aggrappandosi a una roccia. Queste le prime testimonianze fornite da alcuni dei bagnanti presenti in zona, che hanno assistito alla tragedia, raccontando anche di aver insistito con l'uomo affinché desistesse dall'idea di fare un bagno con il mare in quelle condizioni.