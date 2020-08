Coronavirus in Umbria, 12 nuovi casi e un nuovo ricovero in terapia intensiva. I dati del 29 agosto

29 agosto 2020 a

Coronavirus in Umbria, 12 nuovi casi e un ricovero in terapia intensiva. Questi i dati più significativi del bollettino del 29 agosto, secondo quanto riportato dalla dashbord nella sezione del sito della Regione dedicato all'epidemia da Covid-19. Gli attualmente positivi salgono così a 243 (1.753 i casi totali), mentre sale anche il numero dei guariti, che sono tre in più rispetto alla giornata precedente (1.430 in tutto). Inalterato il numero dei morti, mentre salgono di 170 unità le persone in isolamento (1.913 in totale). Segno positivo anche per chi esce dalla quarantena: rispetto alle 24 ore precedenti ci sono 242 persone in meno in isolamento.