Scuola, in Umbria corsi di recupero al via tra ritorno in classe e lezioni online

In Umbria i corsi di recupero nelle scuole non inizieranno per tutti martedì 1 settembre. E in alcuni casi saranno svolti da remoto. Le difficoltà nell’attuare gli adeguamenti ministeriali anti Coronavirus causano le prime conseguenze. E lasciano presagire quanto complesso sia riorganizzare gli istituti in vista del rientro in classe previsto per il 14 settembre. “Le scuole sono ancora un cantiere, non c’è spazio dove non si stia lavorando per prepararci alle riaperture”, spiega Silvio Improta, preside per il liceo Alessi e reggente per l’Itc Aldo Capitini di Perugia. In questi due istituti gli studenti faranno i corsi di recupero non da martedì ma da lunedì 7 settembre e da remoto. Al Capitini “stiamo imbiancando”, aggiunge il dirigente, quindi, in queste condizioni, “la didattica on line è una risorsa”. Alla quale ricorreranno circa 400 studenti sui 2.400 tra i due istituti guidati da Impronta. Anche in altre scuole di Perugia si valuta l’opzione della didattica a distanza, ma il quadro sarà chiaro solo la prossima settimana. Come all’Iis Giordano Bruno. “Nel nostro istituto, che ha 1.200 allievi, sono circa 600 le insufficienze da recuperare. Siccome quest’anno non dovevano esserci bocciature, il numero dei ragazzi che dovranno frequentare i corsi è aumentato. A decidere le modalità, però, sarà il collegio dei docenti convocato per il 2 settembre”, dice il preside Giuseppe Materia che andrà in pensione da martedì. Anna Bigozzi, che prenderà il suo posto, spiega che “la didattica online sarà presa in considerazione se la scuola non sarà pronta per garantire il distanziamento. Siamo a buon punto, ma ancora aspettiamo la consegna di una parte dei banchi. La prima preoccupazione resta l’avvio di una didattica funzionale in presenza. Ad ogni modo, credo che i recuperi non partiranno prima del 7”.

A Terni c’è chi inizierà i corsi il primo settembre, proprio come previsto, chi in date successive, chi li farà in presenza, chi a distanza e chi ha scelto di farli in entrambe le modalità. “Da noi – spiega il dirigente scolastico dell’Istituto tecnico tecnologico Allievi-Sangallo, Cinzia Fabrizi – i recuperi inizieranno il primo settembre e saranno solo online per i 150 studenti interessati perché ancora devono essere terminati i lavori di manutenzione dell’istituto. Quest’anno, vista la situazione, abbiamo deciso di fare solo i corsi di recupero di alcune materie: italiano, inglese, matematica, fisica (solo per il biennio) e materie di indirizzo solo per il triennio”.

All’Allievi-Sangallo gli studenti totali sono 950. Il dirigente scolastico dell’istituto omnicomprensivo Ipsia Sandro Pertini e Cpia (Centro per l'istruzione degli adulti), Fabrizio Canolla, ha scelto di fare i corsi di recupero per gli alunni del triennio in presenza e per quelli del biennio a distanza. Saranno 130 gli alunni dell’Ipsia sede centrale, su 230, che dovranno presentarsi per i corsi di recupero che inizieranno il primo settembre. Il dirigente scolastico, Roberta Bambini, dei licei classico Gaio Cornelio Tacito e artistico Orneore Metelli farà iniziare i corsi di recupero il due settembre. Su 996 alunni totali dei due licei saranno chiamati al recupero uno studente del classico e 6 dell’artistico.

“Seguiremo il protocollo di sicurezza così come avvenuto per gli esami di Stato con i ragazzi che entreranno fattivamente a scuola partecipando a piccoli gruppi alle lezioni di recupero”, annuncia invece Maria Rita Trampetti, dirigente scolastica dell’istituto professionale Orfini di Foligno. “Essendo i giorni a disposizione pochi, abbiamo privilegiato in questa prima fase i corsi di recupero inerenti alle materie che corrispondono alle competenze base. Saranno prese tutte le precauzioni come da protocollo: l’uso obbligatorio della mascherina, l’utilizzo del gel igienizzante per le mani oltre che la differenziazione tra le vie di entrata e quelle di uscita con successiva sanificazione degli ambienti”.