Ladri in chiesa, svuotata la cassetta delle offerte dei fedeli

29 agosto 2020 a

Ladri in azione nella chiesa parrocchiale di San Felice di Massa Martana. Due malviventi sarebbero penetrati nel primo pomeriggio di venerdì 28 agosto nel luogo sacro. E, completamente indisturbati, si sarebbero impossessati della cassetta contenente le offerte dei fedeli. Entrambi sarebbero stati ripresi, mentre effettuavano il furto, dalla telecamera di sorveglianza presente in zona. Si tratta di un uomo e di una donna. Indagano le forze dell’ordine alla ricerca dei due malviventi. Quello del furto all'interno delle chiese non è purtroppo un fatto inedito in Umbria e spesso tali episodi si verificano nei luoghi sacri del territorio regionale.