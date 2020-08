Ballando con le stelle, Milly Carlucci: "Scardina positivo al Coronavirus". Leotta in ansia | VIDEO

29 agosto 2020 a

"Tutti negativi tranne Daniele Scardina che come Samuel Peron è risultato positivo al Coronavirus. È il risultato del tampone molecolare eseguito su tutto il cast di "Ballando con le stelle" e annunciato da Milly Carlucci in un video sui profili social personali e della trasmissione di Rai1. "Abbiamo il risultato dei tamponi - dice la Carlucci - Siamo risultati tutti negativi tranne Daniele Scardina (ex fidanzato di Diletta Leotta ndr). Daniele ha passato le vacanze nella stessa zona in cui era Samuel Peron e lì come sapete c’è stato un focolaio di infezione importante. Però sia Samuel che Daniele non presentano sintomi particolari, quindi in bocca al lupo perché magari risolviamo questa situazione. Con tutto il cuore un abbraccio e un bacione a tutti e due". Daniele Scardina è l'ex fidanzato di Diletta Leotta, anche lei in ansia. Negli ultimi giorni infatti i due si sarebbero incontrati in un locale a Porto Cervo, in Sardegna.

"Siamo in strettissimo contatto con la struttura Rai che fa il monitoraggio di queste situazioni e nelle mani di una struttura romana che si occupa di questo. Noi rientriamo - sottolinea la conduttrice - nei protocolli di sicurezza degli sport di contatto, come il calcio o la pallacanestro. I partecipanti di "Ballando con le stelle" saranno quindi monitorati "in maniera continuativa - ha aggiunto la conduttrice - e all’inizio della prossima settimana faremo un altro tampone, per confermare queste negatività in attesa di poter cominciare ad allenarci tutti insieme".